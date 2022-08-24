“الطوارئ المائية “..منيب تسائل الحكومة حول تبعات إغلاق محلات غسل السيارات
وجهت النائبة البرلمانية عن الحزب الاشتراكي الموحد نبيلة منيب، سؤالا كتاب إلى رئيس الحكومة حول تبعات إغلاق محلات غسل السيارات.
وجاء في سؤال النائبة البرلمانية ، ان وزارة الداخلية سبق وأن بعثت مراسلة للولاة ولعمال الأقاليم تتعلق بالتصدي لمظاهر تبذير المياه، في إطار التدابير المتخذة لمواجهة آثار الجفاف والنقص في المياه بالمغرب، وأنه إذا كانت هذه المراسلة لا تثير إشكالا من حيث الهدف المعلن عنه لعقلنة استعمال المياه، فإن بعض الإجراءات التي صاحبتها نتج عنها تضرر بعض الفئات من أصحاب محلات غسل السيارات، حيث قامت السلطات في عدة مدن خصوصا الدارالبيضاء والرباط بإغلاق العديد من المحلات ومنع أصحابها من مزاولة عملهم بحسب نبيلة منيب .
وقالت منيب في سيالها ، ان هذه المحلات تبقى هي مصدر عيش شريحة واسعة من المواطنين وان اغلاقها بشكل مفاجئ يهدد استقرارهم ، مطالبة باللتراجع عن قرار إغلاق محلات غسل السيارات، والبحث عن حلول بديلة وتقديم مساعدات .
3 تعليقات
لا اغلاق ولاشئ
بجماعة شتوكة وجماعة لمهارزة الساحل باقليم الجديدة يشتغلون بشكل عادي امام اعين السلطة
اقتصاد في الماء غير على الفقراء ام الاغنياء يملئون المسابح و السقي الحدائيق و الملاعيب ووووو الله ينعلها سلعى حكومة فاشلة بمعنى الكالمة .
السياسة العمياء سبحان الله هاد السيدة غي كاتغوت وتهدر وماعمرنا سمعنا شي تغيير بالسبب ديالها غي التخربيق هاد القرار راه تايزيد غي فعلف المقدمين لاغير اللي بغا يخدم على راسو يدهن السير الدولة فعوض ماتاخد شي قرارات جريئة فميادين صحيحة تايمشيو غي الحيط القصير وفالتالي تايبقا كلشي خدام أنا تانعرف 2 لافاجات فسيدي معروف بلا بير وخدامين طول النهار وبسبب من المقدم والقايد ضبرو على راسهوم وفالتالي تايقولك الفساد ينخر البلاد راه ملي مازال المقدم والقايد عندهوم السلطة على الفراشة وعلى البناء العشوائي ماعمر البلاد تزيد لقدام سيرو شوفو غي القهاوي كاين شي قهاوي والله ماهبطتي للكودرون لادزتي واسيرو تنعسو راكوم غادي تبقاو لور لور يلا ما طبقش القانون