نبيلة منيب

“الطولرئ المائية “..منيب تسائل الحكومة حول تبعات إغلاق محلات غسل السيارات

2022-08-24 / 19:39
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هبة بريس - الرباط

وجهت النائبة البرلمانية عن الحزب الاشتراكي الموحد نبيلة منيب، سؤالا كتاب إلى رئيس الحكومة حول تبعات إغلاق محلات غسل السيارات.

وجاء في سؤال النائبة البرلمانية ، ان وزارة الداخلية سبق وأن بعثت مراسلة للولاة ولعمال الأقاليم تتعلق بالتصدي لمظاهر تبذير المياه، في إطار التدابير المتخذة لمواجهة آثار الجفاف والنقص في المياه بالمغرب، وأنه إذا كانت هذه المراسلة لا تثير إشكالا من حيث الهدف المعلن عنه لعقلنة استعمال المياه، فإن بعض الإجراءات التي صاحبتها نتج عنها تضرر بعض الفئات من أصحاب محلات غسل السيارات، حيث قامت السلطات في عدة مدن خصوصا الدارالبيضاء والرباط بإغلاق العديد من المحلات ومنع أصحابها من مزاولة عملهم بحسب نبيلة منيب .

وقالت منيب في سيالها ، ان هذه المحلات تبقى هي مصدر عيش شريحة واسعة من المواطنين وان اغلاقها بشكل مفاجئ يهدد استقرارهم ، مطالبة باللتراجع عن قرار إغلاق محلات غسل السيارات، والبحث عن حلول بديلة وتقديم مساعدات .

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