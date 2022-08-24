سيدي افني : كلب مسعور يهاجم بقرة وجدل حول إستعمال حليبها

2022-08-24 / 19:43
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ع اللطيف بركة : هبة بريس

علمت ” هبة بريس” أن كلب مسعور قد هاجم بقرة حلوب باحد مناطق سيدي إفني، بعد إصابتها بعدة عضات.

نفس المصادر، قالت أن مالكي البقرة لم يعرفوا باصابتها حتى مرت عدة أيام، بعد أن لاحظوا صدور حركات عدوانية، وبعد اللجوء الى خبير، إكتشفوا ان البقرة نعاني من داء السعار ، ليتم حجزها بمكان مهجور ، وابعادها عن حيوانات أخرى .

لكن ما أثار الجدل لدى أهالي المنطقة، هو تناول الحليب، مخافة إنتقال المرض إلى الانسان، غير أن دراسات علمية أكدت أن داء السعار لا ينتقل عبر الحليب للمستهلكين.

وتبقى منطقة سيدي افني كمناطق اخرى من سوس، تعاني من إنتشار الكلاب الضالة وما تحمله من خطر على سلامة المواطنين.

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