لاراثون : تجنب الملك الاشارة لسبتة ومليلية لايعني تخلي المغرب عنهما

هبة بريس - الرباط

تطرقت صحيفة “لاراثون” الإسبانية،الى ابرز النقط التي تضمنها الخطاب الملكي بمناسبة الذكرى 69 لثورة الملك والشعب ، واشادة جلالة الملك بالموقف الاسباني الداعم لمغربية الصحراء وجدية مقترح الحكم الذاتي الذي يعد الحل الواقعي للنزاع المفتعل حول الصحراء المغربية .

الصحيفة الاسباني. قالت ان تجنب الملك محمد السادس ذكر أي إشارة لسبتة ومليلية المحتلتين في خطابه الأخير، لا يعني التخلي بالمطلب التقليدي للملكة لاسترجاع هاذين الثغرين المحتلين .

وأشارت الصحيفة الاسبانية الى ان الملك محمد السادس ارتضى من خطاب ذكرى ثورة الملك والشعب ،الحفاظ على مناخ التعاون الجيد في مختلف المجالات بين مدريد والرباط، خاصة في مجالات الهجرة غير الشرعية والطاقة ومكافحة الإرهاب.

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