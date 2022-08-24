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لاراثون : تجنب الملك الاشارة لسبتة ومليلية لايعني تخلي المغرب عنهما

2022-08-24 / 18:33
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هبة بريس - الرباط

تطرقت صحيفة “لاراثون” الإسبانية،الى ابرز النقط التي تضمنها الخطاب الملكي بمناسبة الذكرى 69 لثورة الملك والشعب ، واشادة جلالة الملك بالموقف الاسباني الداعم لمغربية الصحراء وجدية مقترح الحكم الذاتي الذي يعد الحل الواقعي للنزاع المفتعل حول الصحراء المغربية .

الصحيفة الاسباني. قالت ان تجنب الملك محمد السادس ذكر أي إشارة لسبتة ومليلية المحتلتين في خطابه الأخير، لا يعني التخلي بالمطلب التقليدي للملكة لاسترجاع هاذين الثغرين المحتلين .

وأشارت الصحيفة الاسبانية الى ان الملك محمد السادس ارتضى من خطاب ذكرى ثورة الملك والشعب ،الحفاظ على مناخ التعاون الجيد في مختلف المجالات بين مدريد والرباط، خاصة في مجالات الهجرة غير الشرعية والطاقة ومكافحة الإرهاب.

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‫19 تعليقات

  2. يحب استرجاع الاراضي المستعمرة من طرف الاسبان لانه لايعقل ان يبقى الاسبان في اراضينا الى يومنا هذا..

  3. إنشاء الله سوف نسترجع جميع الاراظي المحتلة المغتصبة من الاستعمار و الصحراء المغربية..

  4. سبتة و مليلية أراضي مغربية مسلمة مهما طال احتلالها، وجرح قديم ظنه البعض سينسى لكن سيسترجعها المغرب ان شاء الله..

  5. نحن جند مجندين على المملكة المغربية والاسرة العلوية وراء جلالة الملك شعارنا الخالد الله الوطن الملك ..

  6. استرجاع سبتة و مليلية و الجزر المغربية أولوية يطالب المغرب بها قديما نظيره الاسباني..

  7. إسترجاع الاراضي يكون بالجه‍اد و السلاح و ليس بالإتفاقيات والهدنة والمعادلات ..

  8. قضية سبتة ومليلة هي قضية كل المسلمين لانه من بقايا الحروب الصليبية المستمرة لحد الان..

  11. سوف يسترجع المغرب كل أراضيه والمدينتين المحتلتين والصحراء المغربية..

  12. نتمنى من الاتحاد الأوروبي واللجنة الخاصة لتصفية الاستعمار الوقوف بجانب المغرب لاسترجاع أراضيه المحتلة من طرف الاسبان..

  14. الحصار الاقتصادي المغربي عل اسبانيا أدى إلى غلق المحلات الكبرى والى هجرة الاسبانيين من سبتة و مليلية عاش المغرب ملكا و شعبا وحكومة ..

  15. المغرب تتخلى عن سبتة و مليلية للاسبان مقابل اعتراف اسبانيا بمغربية الصحراء الغربية ..

  16. على المغرب تكثيف الجهود من أجل الضغط على الاسبان لاسترجاع أراضيه المحتلة..

  17. الله الوطن الملك الصحراء سبتةو مليلية مغربيتان وسيظم المغرب أراضيه قريبا ان شاء الله..

  18. رغم قيام المغرب بعدة محاولات باءت بالفشل مع اسبانيا من اجل استرجاع المدينتين والجزر الجعفرية يجب اخذهما بالقوة ..

  19. نتمنى استرجاع اراضينا والجزر المغربية لاستكمال الوحدة الترابية للمملكة..

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