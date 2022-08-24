شاب يضرم النار في مدرسة بسبب رسوب خطيبته

ع اللطيف بركة : هبة بريس

أقدم شاب مصري من أبناء محافظة المنوفية المصرية على إضرام النار في مدرسة بمنطقته حيت كانت تدرس خطيبته.

و تمكنت السلطات الامنية ، من القبض على الشاب المتهم والذي يقيم في منطقة أبو مشهور بمركز بركة السبع في المنوفية، بحسب ما نقلت وسائل إعلام محلية.

هذا، وبدأت أحداث الواقعة الغريبة، عندما تلقت مديرية أمن الغربية إخطاراً من مركز شرطة السنطة، يفيد باندلاع حريق في مدرسة كفر سالم النحال للتعليم التجاري.

إلى ذلك، وعقب تلقي الإخطار على الفور تشكلت فرق البحث الجنائي والانتقال إلى موقع البلاغ، بعد تمكن الوقاية المدنية من السيطرة على الحريق بمساعدة الأهالي قبل امتداده إلى أنحاء المدرسة دون وقوع إصابات.

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