ادارة سجن الوداية :” رفض تمكين الزوار من بطاقة الزيارة لا أساس لها من الصحة”

هبة بريس -

أكدت إدارة السجن المحلي الأوداية، اليوم الأربعاء، أن تنظيم عملية الزيارة بهذه المؤسسة السجنية “يسير بشكل عادي”.

وأكدت المؤسسة السجنية، في بيان توضيحي ردا على المزاعم الواردة في بعض المواقع الالكترونية بخصوص “وجود مشاكل في تنظيم عملية الزيارة الأسرية بالسجن المحلي الأوداية” و”رفض تمكين مجموعة من الزوار من بطاقة الزيارة”، أن تنظيم عملية الزيارة بهذه المؤسسة السجنية “يسير بشكل عادي، وذلك وفقا للإجراءات المعمول بها بهذا الخصوص، خاصة تلك المتعلقة بالوقاية من انتشار فيروس كورونا”.

وسجلت أن مزاعم “رفض تمكين الزوار من بطاقة الزيارة” لا أساس لها من الصحة، حيث يتم تمكين كل من تستوفي ملفاتهم الوثائق المطلوبة من بطاقة الزيارة الخاصة بهم.

وأبرزت أن التأخير الذي يسجل بين الفينة والأخرى في إتمام عملية الزيارة راجع إلى اعتماد إدارة المؤسسة نظام التفويج، حيث يتم تقسيم الزوار إلى مجموعات بأعداد قليلة، وذلك في إطار التقيد بالإجراءات الاحترازية المعمول بها لمواجهة انتشار فيروس “كورونا”، وضمانا لسلامة الزوار والنزلاء والموظفين على حد سواء.

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