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الهند تعفي 3 ضباط أطلقوا صاروخا باتجاه باكستان عن طريق الخطأ

2022-08-24 / 18:12
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هبة بريس - وكالات

أعلن الجيش الهندي فصل ثلاثة من ضباط سلاح الجو من الخدمة بسبب إطلاقهم صاروخا بشكل عرضي باتجاه باكستان في شهر مارس/آذار الماضي.

وأدى الحادث إلى تصعيد أجواء التوتر بين الهند وباكستان.

وعزت الهند “الحادث المأسوف” إلى خلل تقني وقع خلال عملية صيانة روتينية.

وحذرت إسلام أباد دلهي من أن عليها أن تكون حذرة من النتائج غير السارة التي قد يترتب عليها إهمال كهذا وأن تتجنب تكراره.

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