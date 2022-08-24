رسميا.. بلد الوليد يضم المغربي زهير فضال

هبة بريس

أعلن بلد الوليد المنتمي لدوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم، الأربعاء تعاقده مع الدولي المغربي زهير فضال، لمدة موسم واحد، في صفقة انتقال حر بعد انتهاء عقده مع سبورتينغ لشبونة.

ونشر بلد الوليد صورة لفضال بقميص فريقه الجديد وعلق قائلا: “فضال لاعب جديد لبلد الوليد.. مرحبا بك في منزلك الجديد”.

وسيجاور فضال اللاعبين المغربيين، جواد الياميق وأنور توهامي.

ويملك فضال الذي يبلغ من العمر 32 عاما، مشوارا جيدا، حيث لعب مع الفريق الثاني لإسبانيول ومنه لعب موسما واحدا مع الفتح الرباطي المغربي، ثم حمل ألوان ثلاثة أندية إيطالية، وهي بارما وباليرمو وسيينا، ثم عرج على الدوري الإسباني ولعب لليفانتي، وألافيس، وبيتيس، قبل أن ينضم لسبورتينغ لشبونة ومنه إلى بلد الوليد.

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