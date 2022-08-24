الملك معزيا أسرة الراحل الخيام: “جزاه الله خير جزاء عما أسداه لوطنه من خدمات جليلة”

2022-08-24 / 17:40
1
هبة بريس

بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تعزية ومواساة إلى أفراد أسرة المرحوم عبد الحق الخيام.

وجاء في برقية جلالة الملك “تلقينا ببالغ التأثر والأسى النبأ المحزن لوفاة المشمول بعفو الله تعالى ورضاه، المرحوم عبد الحق الخيام، المدير السابق للمكتب المركزي للأبحاث القضائية، أحسن الله قبوله إلى جواره مع عباده المنعم عليهم بالجنة والرضوان”.

وأعرب جلالة الملك بهذه المناسبة المحزنة لأسرة الفقيد، ومن خلالها لكافة أهلها وذويها ولأصدقاء الراحل وأسرة الأمن الوطني، عن أحر التعازي وأصدق مشاعر المواساة، متضرعا بالدعاء للمولى جل وعلا أن يشمله برحمته الواسعة وعفوه الكريم، وأن يرزقهم جميل الصبر وحسن العزاء.

ومما جاء في البرقية “وإننا لنستحضر، بكل تقدير، مناقب فقيدكم العزيز الذي عمل طيلة مشواره المهني المشرف، بكل إخلاص ونكران ذات، وغيرة وطنية صادقة، في خدمة الصالح العام، مسخرا كفاءته للنهوض بمختلف المهام الأمنية التي تقلدها بأمانة ومسؤولية في تشبث مكين بثوابت الأمة ومقدساتها”.

وأكد جلالته “وإذ نشاطركم مشاعركم في هذا المصاب الأليم الذي لا راد لقضاء الله فيه، لنسأله عز وجل أن يجزي الراحل خير الجزاء وأوفاه عما أسداه لوطنه من خدمات جليلة، وما قدمه بين يدي ربه من أعمال مبرورة”.

ما رأيك؟
المجموع 5 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of “الطولرئ المائية “..منيب تسائل الحكومة حول تبعات إغلاق محلات غسل السيارات

“الطولرئ المائية “..منيب تسائل الحكومة حول تبعات إغلاق محلات…

2022-08-24 / 19:39
Photo of لاراثون : تجنب الملك الاشارة لسبتة ومليلية لايعني تخلي المغرب عنهما

لاراثون : تجنب الملك الاشارة لسبتة ومليلية لايعني تخلي…

2022-08-24 / 18:33
Photo of القضية الوطنية.. البام ينوه بالمكاسب الدبلوماسية الهامة

القضية الوطنية.. البام ينوه بالمكاسب الدبلوماسية الهامة

2022-08-24 / 16:31
Photo of “البام” يدعو الحكومة إلى زجر الممارسات الاحتكارية بالسوق الوطنية

“البام” يدعو الحكومة إلى زجر الممارسات الاحتكارية بالسوق الوطنية

2022-08-24 / 15:50
Photo of “البام”: نستنكر الحملات المغرضة التي تستهدف قيادتنا ومسؤولينا

“البام”: نستنكر الحملات المغرضة التي تستهدف قيادتنا ومسؤولينا

2022-08-24 / 15:00
Photo of الملك مبرقا زيلينسكي: “متمنياتنا لشعبكم بتحقيق ما يتطلع إليه من سلم ورخاء”

الملك مبرقا زيلينسكي: “متمنياتنا لشعبكم بتحقيق ما يتطلع إليه…

2022-08-24 / 14:48
Photo of بعد تجاوز “سوء الفهم”..وزيرة الخارجية الالمانية تصل المغرب غدا الاربعاء

بعد تجاوز “سوء الفهم”..وزيرة الخارجية الالمانية تصل المغرب غدا…

2022-08-23 / 19:28
Photo of السفير الروسي الجديد يقدم أوراق اعتماده لبوريطة

السفير الروسي الجديد يقدم أوراق اعتماده لبوريطة

2022-08-23 / 18:57
Photo of مسؤول عكسري أمريكي: “المغرب يتوفر على جيش ذي قدرة ومهنية عاليتين”

مسؤول عكسري أمريكي: “المغرب يتوفر على جيش ذي قدرة…

2022-08-23 / 13:47
Photo of الجنرال بلخير يستقبل أحد كبار مسؤولي الجيش الأمريكي في زيارته الأولى لإفريقيا

الجنرال بلخير يستقبل أحد كبار مسؤولي الجيش الأمريكي في…

2022-08-23 / 12:06

تعليق واحد

  1. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد نسال الله تعالى أن يغفر له وأن يجازيه على ما قدمه لخدمة وطنه
    ونسأل الله العلي القدير أن يغفر له وأن يكون قدوة للاخرين وأن يرزق أهله الصبر والسلوان وإنا لله وإنا إليه راجعون اجركم آلله ويرزقكم الصبر على هدا المصاب الجلل

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق