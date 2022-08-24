الملك معزيا أسرة الراحل الخيام: “جزاه الله خير جزاء عما أسداه لوطنه من خدمات جليلة”

هبة بريس

بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تعزية ومواساة إلى أفراد أسرة المرحوم عبد الحق الخيام.

وجاء في برقية جلالة الملك “تلقينا ببالغ التأثر والأسى النبأ المحزن لوفاة المشمول بعفو الله تعالى ورضاه، المرحوم عبد الحق الخيام، المدير السابق للمكتب المركزي للأبحاث القضائية، أحسن الله قبوله إلى جواره مع عباده المنعم عليهم بالجنة والرضوان”.

وأعرب جلالة الملك بهذه المناسبة المحزنة لأسرة الفقيد، ومن خلالها لكافة أهلها وذويها ولأصدقاء الراحل وأسرة الأمن الوطني، عن أحر التعازي وأصدق مشاعر المواساة، متضرعا بالدعاء للمولى جل وعلا أن يشمله برحمته الواسعة وعفوه الكريم، وأن يرزقهم جميل الصبر وحسن العزاء.

ومما جاء في البرقية “وإننا لنستحضر، بكل تقدير، مناقب فقيدكم العزيز الذي عمل طيلة مشواره المهني المشرف، بكل إخلاص ونكران ذات، وغيرة وطنية صادقة، في خدمة الصالح العام، مسخرا كفاءته للنهوض بمختلف المهام الأمنية التي تقلدها بأمانة ومسؤولية في تشبث مكين بثوابت الأمة ومقدساتها”.

وأكد جلالته “وإذ نشاطركم مشاعركم في هذا المصاب الأليم الذي لا راد لقضاء الله فيه، لنسأله عز وجل أن يجزي الراحل خير الجزاء وأوفاه عما أسداه لوطنه من خدمات جليلة، وما قدمه بين يدي ربه من أعمال مبرورة”.

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