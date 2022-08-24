وزارة السياحة: وفود 3.2 مليون سائح خلال شهري يونيو ويوليوز
أعلنت وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني – قطاع السياحة، عن استقبال المغرب خلال شهري يونيو ويوليوز 2022 إجمالي 3,2 مليون سائح، موضحة أن 65 في المائة منهم حلوا بالمملكة في شهر يوليوز 2022 بواقع يفوق مليوني سائح.
وأوضحت الوزارة في بلاغ لها، أن الأمر يتعلق بأداء سياحي استثنائي أسفر عن استعادة 100 في المائة من السياح الوافدين على المغرب خلال فترة يونيو ويوليوز من العام 2019، مشيرة إلى أن القطاع السياحي يكون بذلك قد حقق انتعاشا خلال الموسم الصيفي 2022، انسجاما مع البشائر الأولى التي لاحت في الأفق منذ شهر يونيو الماضي.
وأشار المصدر ذاته إلى أن الأداء السياحي تحسن بشكل واضح وملموس وهو ما ينعكس إيجابا عبر شتى المؤشرات.
مسلطا الضوء على الجهود المبذولة من أجل الرقي بالعرض السياحي والترويج للمغرب كوجهة سياحية عالمية، مما مكن من بلوغ الطموح في العودة إلى المستويات المعهودة للقطاع.
وأضاف أن الانتعاشة تتبدى على مختلف المؤشرات، بما فيها عدد ليالي المبيت والتي بلغت ما مجموعة 3,8 مليون ليلة مبيت خلال شهري يونيو ويوليوز 2022.
وبشأن عائدات القطاع السياحي من العملات الأجنبية، فقد بلغت 27,3 مليار درهما خلال النصف الأول من عام 2022، بما يترجم نسبة استرجاع استثنائية بلغت 81 في المائة من عام 2019، رغم إغلاق الحدود الذي امتد خلال الأسابيع الخمس الأولى من العام 2022، بينما يمثل شهر يونيو نسبة 25 في المائة من مجموع العائدات المحققة.
كما أكد أن المغاربة المقيمين بالخارج، أسهموا بشكل كبير في انتعاشة الموسم الصيفي.
وأشارت الوزارة إلى أن 1,4 مليون مغربي مقيم بالخارج حلوا بأرض المملكة خلال شهر يوليوز 2022، وهو ما يمثل نسبة 100 في المائة من مجموع الوافدين خلال نفس الشهر من العام 2019.
20 تعليقات
بالفعل هذه السنة عرفت رواجا سياحيا قويا وذللك راجع لعوامل كثيرة من بينها 3 سنوات كورونا التي اوقفت السياحة في العالم كله
سنة سياحية ناجحة والفشل الكبير يعود للجالية المغربية التي حجت هذه السنة بشكل لم يسبق له مثيل
يجب تطوير والنهوض بالسياحة الجبلية لكي يستفيد منها أصحابها وتستمر السياحة على مدار السنة
القطاع السياحي في المغرب يعرف حركية كبيرة خصوصا هذه السنة وذالك راجع لتوقيف الحركة لمدة سنتين ..
مراكش فاس مكناس الحضارة والتاريخ والثراث عاصمة الموحدين والمرابطين والسعديين ..
على وزارة السياحة تشجيع السياحة الداخلية والخارجية للبلاد وكذا الصناعة التقليدية التي تعتبر الموروث الثقافي والتاريخي..
السياحة تعتبر المورد المهم لاقتصاد البلاد بسببه يعرف الاقتصاد رواجا ويحقق الارباح ..
على الجميع التعبئة واستقبال السياح باثمنة مناسبة وليست باهضة لاعطاء صورة جميلة لبلادنا..
هذه السنة كانت استثنائية في الركوض الاقتصادي لما عرفته كورونا ويجب ان تشجيع السياحة والاستثمار لتفادي الأزمة..
الاطلس الكبير والمتوسط منطقة تستحق فعلا ان تكون قبلة سياحية وطنية ودولية..
القطاع السياحي تضرر خصوصا الفنادق و المطاعم والمأوي ..
اتمنى أن تنتعش كل المدن المغربية بكل من السياحة الأجنبية و الداخلية من طنجة إلى الگويرة..
تضرر السياحة الداخلية بما فيها التجار والحرفيين والصناعة التقليدية..
يجب كذالك تشجيع الاستثمار الاجنبي المغاربة المقيمين بالخارج لاستثمار اموالهم بارض وطنهم..
على الدولة اعطاء أهمية للقطاع السياحي الذي هو قطاع حيوي في المغرب..
بسبب جائحة كورونا كان ركوض اقتصادي دام تقريبا بسنتين ونتمنى ان ينتعش اكثر القطاع السياحي في جميع المدن المغربية..
يجب إعادة النظر في اثمنة الفنادق المصنفة التي تعرف اثمنة خيالية ومرتفعة جدا ..
يجب إعطاء صورة رائعة على السياحة المغربية وتشجيعها والجبلية منها ..
هناك بعض الجهات تتكفل على السياح الاجانب باثمنة باهضة في غياب تام عن المراقبة ..
هذا الانتعاش يجب ان يكون بالتساوي على جميع المدن ..