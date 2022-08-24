طنجة.. توقيف هولندي للاشتباه في ارتكابه عمليات سطو مسلح بألمانيا

هبة بريس- مكتب طنجة

تمكنت عناصر الأمن الوطني بمطار ابن بطوطة بمدينة طنجة، أمس الثلاثاء 23 غشت الجاري، من توقيف مواطن أجنبي يحمل جنسية دولة الأراضي المنخفضة، يبلغ من العمر 33 سنة، لكونه يشكل موضوع أمر دولي بإلقاء القبض صادر في حقه من طرف السلطات القضائية الألمانية، للاشتباه في ارتباطه بشبكة إجرامية تنشط في السطو المسلح.

وحسب المعلومات الأولية للبحث، فإن المعني بالأمر كان مبحوثا عنه بموجب أمر دولي بإلقاء القبض صادر عن السلطات القضائية الألمانية، للاشتباه في تورطه في ارتكاب عمليات سطو على مبالغ مالية تفوق 186 ألف أورو، عن طريق تفجير الشباك الأتوماتيكي لوكالتين بنكيتين بمدينتي (kist) و(gartringen) بألمانيا.

وتم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية بأمر من النيابة العامة المختصة، وذلك في انتظار عرضه على السلطات القضائية المكلفة بالبت في طلبات تسليم المجرمين، طبقا للنصوص القانونية الوطنية والاتفاقيات الدولية ذات الصلة.

ويأتي توقيف المواطن الأجنبي المذكور في سياق الجهود التي تبذلها مصالح المديرية العامة للأمن الوطني لتعزيز آليات التعاون الأمني الدولي لمكافحة الجريمة العابرة للحدود الوطنية، وملاحقة الأشخاص المبحوث عنهم على الصعيد الدولي.

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