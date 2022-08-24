كورونا بالمغرب.. تسجيل 62 إصابة جديدة

2022-08-24 / 16:22
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هبة بريس

أعلنت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، اليوم الأربعاء، عن تسجيل 62 إصابة جديدة بـ(كوفيد-19)، مقابل تعافي 80 شخصا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأبرزت الوزارة، في النشرة اليومية لحصيلة (كوفيد-19)، أن 6 ملايين و 743 ألف و734 أشخاص تلقوا الجرعة الثالثة من اللقاح المضاد للفيروس، فيما ارتفع عدد الملقحين بالجرعة الثانية إلى 23 مليون و382 ألف و295 شخصا، مقابل 24 مليون و889 ألف و878 شخصا تلقوا الجرعة الأولى. وتلقى 37 ألف و817 شخصا الجرعة الرابعة التذكيرية التي أوصت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية باعتمادها لكبار السن والأشخاص ذوي عوامل المراضة.

وأضافت الوزارة أن الحصيلة الجديدة للإصابات بالفيروس رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى مليون و264 ألف و130 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس 2020، فيما بلغ مجموع حالات الشفاء التام مليون و247 ألف و323 حالة، بنسبة تعاف تبلغ 98.7 في المائة.

وتتوزع حالات الإصابات المسجلة خلال الـ24 ساعة الأخيرة بين جهات الدار البيضاء سطات (39)، والرباط سلا القنيطرة (8)، والشرق (6)، ومراكش آسفي (4)، وفاس مكناس (2)، وطنجة تطوان الحسيمة (1)، وبني ملال خنيفرة (1)، وسوس ماسة (1).

وبلغ مجموع الحالات النشطة 537 حالة، في حين لم يتم تسجيل أي حالة خطرة خلال الـ24 ساعة الأخيرة، ليكون مجموع هذه الحالات 19 حالة، بينما بلغ معدل ملء أسرة الإنعاش المخصصة لـ(كوفيد-19) 0,4 في المائة.

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