“حطّم سيارات بالشارع العام”.. أمن البيضاء يوقف عشرينيا

هبة بريس - البيضاء

تمكنت عناصر الشرطة بمنطقة أمن سيدي البرنوصي بمدينة الدار البيضاء، صباح اليوم الأربعاء 24 غشت الجاري، من توقيف المشتبه فيه المتورط في إلحاق خسائر مادية بممتلكات الغير وتكسير عدد من السيارات الخاصة.

وكانت قاعة القيادة والتنسيق بمدينة الدار البيضاء قد توصلت بإشعار حول تورط شخص في حالة تخدير متقدمة في إلحاق خسائر مادية بالزجاج الواقي لعدد من السيارات المستوقفة بالشارع العام بحي سيدي مومن بالمدينة، حيث أسفر التدخل الفوري لعناصر الشرطة عن توقيف المشتبه فيه بعد مرور وقت وجيز من ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

وقد تم إخضاع المشتبه فيه، البالغ من العمر 23 سنة، للبحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية، وكذا تحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعني بالأمر.

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