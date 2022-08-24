“البام”: نستنكر الحملات المغرضة التي تستهدف قيادتنا ومسؤولينا
هبة بريس - الرباط
أعرب حزب الأصالة والمعاصرة عن استنكاره الشديد للحملات المغرضة التي تستهدف قيادته ومسؤوليه.
وأكد الحزب في بلاغ له، أن الحملات المذكورة لن تنال من تصميم الحزب ومناضليه على المضي قدما في تنفيذ تعهداته التي على أساسها نال ثقة الناخبات والناخبين.
هذا ويأتي استنكار الحزب، عقب تداول تقارير إعلامية تتحدث عن تعديل حكومي مرتقب سيعرف اقالة وزير العدل “الأمين العام لحزب الإصالة والمعاصرة” عبد اللطيف وهبي من منصبه بالحكومة.
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4 تعليقات
الاستنكار من حق الكل ولكن ومع ذلك على كل مستنكِر أن يعود لنفسه ويقوم بمراجعة بيته ليعيد تنظيمه لأن لا دخان من دون نار. وإن النار لا تنطفئ إلا بإعادة الترتيب./.
إنه يدافع عن المنتخبين الفاسدين و يحارب حماة المال العام ويستفيد من تداخل المصالح ،عطيني نعطيك
كل فاسد الى الجحيم إنشاء الله
سيدي الوزير المحترم أنا اطالب فقط بمحاسبة الوكيل العام السابق بورزازات اب الدي ضلمني واهانني وحرمني ضلما من منزلي سنة الفين وإحدى عشر رغم اني اسكنه مند التسعينات وبوتاءقي وحرمني من عطلتي ببلدي سنة الفين وإحدى عشر اتمنى عشر وقام باخفىمحاضر الضابطة القضاءية ولكن رغم دلك نصفني القضاء الحمد ولله ولكن عانيت ماديا ونفسانيا أنا وابناءي واحفادي بسبب الضلم لدا اطالب بمحاسبته في الدنيا قبل الآخرة لانه ضلم مواطنين بالرشيدية وتنغير وورزازات وزاكورة وعوض محاسبته تم تعيينه مستشار بمراكش واخيرا احيل على التقاعد أين المحاسبة أين ربط المسؤولية بالمحاسبة يجب محاسبة جميع الفاسدين امتاله وفي جميع القطاعات بدءا به اللهم قد بلغت
عندما سحبتم مشروع الاعتناء الغير المشروع ظهرت نيتكم لافساد حياة المغاربة