عبد اللطيف وهبي

“البام”: نستنكر الحملات المغرضة التي تستهدف قيادتنا ومسؤولينا

2022-08-24 / 15:00
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هبة بريس - الرباط

أعرب حزب الأصالة والمعاصرة عن استنكاره الشديد للحملات المغرضة التي تستهدف قيادته ومسؤوليه.

وأكد الحزب في بلاغ له، أن الحملات المذكورة لن تنال من تصميم الحزب ومناضليه على المضي قدما في تنفيذ تعهداته التي على أساسها نال ثقة الناخبات والناخبين.

هذا ويأتي استنكار الحزب، عقب تداول تقارير إعلامية تتحدث عن تعديل حكومي مرتقب سيعرف اقالة وزير العدل “الأمين العام لحزب الإصالة والمعاصرة” عبد اللطيف وهبي من منصبه بالحكومة.

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