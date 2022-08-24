الملك مبرقا زيلينسكي: “متمنياتنا لشعبكم بتحقيق ما يتطلع إليه من سلم ورخاء”

2022-08-24 / 14:48
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هبةبريس

بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى رئيس أوكرانيا، السيد فولوديمير زيلينسكي، وذلك بمناسبة العيد الوطني لبلاده.

ومما جاء في برقية جلالة الملك “بمناسبة العيد الوطني لأوكرانيا، يطيب لي أن أبعث إلى فخامتكم بأحر التهاني وأصدق المتمنيات لشعبكم الصديق بتحقيق ما يتطلع إليه من سلم ورخاء، في ظل الأمن والوحدة والاستقرار”.

وأضاف جلالة الملك ” وأغتنم هذه المناسبة لأشيد بعلاقات الصداقة والتعاون المتينة التي تربط بين بلدينا، والتي يحذونا حرص مشترك على تعزيزها والارتقاء بها لما فيه مصلحة الشعبين المغربي والأوكراني”.

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