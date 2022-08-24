الONEE: ارتفاع الطلب على الماء أدى إلى انخفاض في الضغط ببعض الأحياء

هبة بريس

أكدت المديرية الجهوية لجهة الشرق بالمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب – قطاع الماء، أن الطلب على الماء الصالح للشرب، عرف ارتفاعا كبيرا خلال الآونة الأخيرة بسبب التوافد الكبير للسياح على مدينة السعيدية بإقليم بركان؛ مما ترتب عنه انخفاض في الضغط عند بعض ساكنة الطوابق العليا على مستوى حي تريفة 2 والمجموعة السكنية أمواج.

وأشارت المديرية، في بلاغ توضيحي، على إثر ما تم تداوله على بعض المواقع الإعلامية خلال الأيام المنصرمة، بخصوص وضعية التزويد بالماء الصالح للشرب بمدينة السعيدية، إلى أن هذا الانخفاض هم ما يقارب 500 مسكن خصوصا وقت الدروة، في حين ظلت باقي أحياء المدينة مزودة بالماء الصالح للشرب بطريقة اعتيادية ومنتظمة.

وأوضحت أن مصالح المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب التابعة للمديرية الجهوية لجهة الشرق، باشرت عمليات البحث عن التسربات المائية وإصلاحها مما مكن من تحسين وضعية التزود بالماء الصالح للشرب بالأحياء المشار إليها أعلاه.

وتجدر الإشارة إلى أن المكتب بصدد إنجاز مشروع مهيكل، يهم تجديد وتقوية شبكة الماء الصالح للشرب بمدينة السعيدية، بغلاف مالي يناهز 18 مليون درهم.

وسيمكن هذا المشروع، الذي من المنتظر أن تنتهي الأشغال المتعلقة به في دجنبر 2022، من تحسين جودة خدمة تزويد ساكنة مدينة السعيدية بالماء الصالح للشرب.

وخلص البلاغ إلى أن المكتب، إذ يشكر كافة زبنائه الكرام على حسن تفهمهم، يعلمهم أن فرقه تعمل جاهدة من أجل تأمين التزويد بالماء الشروب في أحسن الظروف ويهيب بمختلف الفاعلين والمواطنات والمواطنين العمل على ترشيد استهلاك الماء الصالح للشرب واستعماله بشكل مسؤول ومعقلن.

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