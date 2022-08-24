أمن سلا يوقف سارق سيدة بالعنف

هبة بريس

تفاعل الأمن الإقليمي بسلا، بسرعة وجدية كبيرة، مع صورة منشورة على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي يوم أمس الثلاثاء 23 غشت الجاري، تظهر فيها سيدة وشخص يحوز سكينا، ومشفوعة بتعليق يزعم بأن المشتبه فيه قام بتعريض السيدة للسرقة تحت التهديد بالسلاح الأبيض بحي الانبعاث بمدينة سلا.

وقد أوضحت الأبحاث والتحريات المنجزة على ضوء هذا الشريط، أن الأمر يتعلق بقضية زجرية تعالجها حاليا مصالح الشرطة القضائية بمدينة سلا، والتي تمكنت من توقيف المعني بالأمر وشخص آخر يشتبه في مشاركته في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

وقد تم إخضاع المشتبه فيهما الموقوفين للبحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية، وكذا تحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعنيين بالأمر.

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