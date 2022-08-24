الناظور .. غرق ثمانينية بشاطئ “ثماضت” رغم محاولات الإنقاذ

2022-08-24 / 13:13
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هبة بريس - وجدة

شهد شاطئ ثماضت المعروف ب”سيدي البشير”، المتواجد بالمجال الترابي لجماعة البركانيين(إقليم الناظور)، حادثة غرق سيدة، رغم محاولات إنقاذها إلا أنها لفظت أنفاسها الأخيرة.

وحسب مصادر، فالحادثة وقعت زوال أمس الثلاثاء 23 غشت الجاري، مخلفة حزنا كبيرا بين المصطافين، حيث تنحدر السيدة البالغة من العمر ثمانون عاما (80 سنة)، من مدينة مكناس، جرفتها أمواج البحر إلى الداخل، ورغم المحاولات التي بذلت من طرف بعض الشباب لإنقاذها باءت بالفشل، وأخرجوها إلى الشاطئ وهي جثة هامدة.

وفور علمهم بالخبر، حلت عناصر الدرك الملكي والوقاية المدنية، ونقل الجثة صوب مستودع الأموات بالمستشفى الإقليمي بالناظو

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