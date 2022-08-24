بلقشور: “الشفافية والجدية ستطبعان منظومة كرة القدم الوطنية”

هبة بريس ـ الدار البيضاء

أكد عبد السلام بلقشور في كلمة عقب تشكيل المكتب المديري للعصبة الاحترافية لكرة القدم المغربية أن المرحلة القادمة ستعرف تطورات مهمة في مايخص تجويد منظومة كرة القدم من الناحية الادارية والقانونية والتقنية.

وأضاف بلقشور أن رهانات المرحلة القادمة ترتكز على الحكامة في التدبير والتسيير ، مشددا على أنه سيتم العمل بالشركات الرياضية التي تم إحداثها ، وهو قرار لارجعة فيه وستسهر العصبة على تنفيده وتنزيله بشكل سليم.

وأشار رئيس العصبة الاحترافية إلى أن أغلب الأندية انتقلت من إطار الجمعيات الرياضية إلى الشركات الرياضية وستشتغل بها في منافسات البطولة، مماسيضفي الشفافية والجدية في العمل داخل منظومة كرة القدم و ذلك بفضل مسيرين من جيل ثان.

وتابع بلقشور أن العصبة الوطنية ستواصل الاشتغال على أوراش أخرى من خلال البحث عن المزيد من الموارد المالية لضمان الاستمرارية والاستقلالية.

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