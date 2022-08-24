سعيد شيبا: “هدف المنتخب المغربي للشبان هو المشاركة في النهائيات الإفريقية”

2022-08-24 / 13:13
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هبة بريس ـ الدار البيضاء 

أوضح سعيد شيبا، مدرب شبلن المنتخب المغربي، أن هدف الأشبال من المشاركة في البطولة العربية هو الاستعداد للمنافسات القارية المقبلة.

و أكد شيبا أن مشاركة منتخب المغرب لأقل من 17 عاما في كأس العرب للناشئين بالجزائر جاءت في الوقت المناسب و ستمنح الفرصة للاستعداد للتصفيات الإفريقية.

و أضاف مدرب الأشبال أن هدف هذا الجيل من اللاعبين الشباب هو المشاركة في النهائيات الإفريقية، لذلك ستكون لهذه البطولة مكاسب كبيرة و مهمة و ستمنح الطاقم التقني فرصة الوقوف على مكامن القوة و الخلل داخل الكتيبة الوطنية.

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