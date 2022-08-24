مدرب ناشئي العراق: “مباراة المغرب صعبة لكن سنخوض التحدي لإسعاد شعبنا”
هبة بريس ـ الدار البيضاء
أكد أحمد كاظم مدرب المنتخب العراقي للناشئين عن استعداد منتخب بلاده لتمثيل العراق في البطولة العربية التي تجرى بالجزائر على أحسن وجه.
و أوضح كاظم في تصريح إعلامي له قبيل اللقاء الذي سيجمع ناشئي العراق و أشبال المنتخب المغربي أن المباراة ستكون صعبة لكن اللاعبين تحذوهم عزيمة كبيرة لتحقيق نتيحة إيجابية تسعد الشعب العراقي.
هذا و تجدر الإشارة إلى أن مباراة المنتخب الوطني المغربي لأقل من 17 سنة ونظيره العراقي ستنطلق على الساعة الخامسة بعد الزوال.
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