بتعليمات من لقجع.. أكثر من ألف لاعب محترف استفادوا من فحوصات طبية دقيقة

هبة بريس ـ الدار البيضاء

بادرة طيبة و محمودة تلك التي أقدمت عليها الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم من خلال تخصيص المركز الطبي بمركب محمد السادس لكرة القدم ضواحي سلا للأندية المغربية المحترفة بقسميها الأول و الثاني.

و أعطى فوزي لقجع تعليماته بأن يتم توفير أجنحة خاصة لكل فرق البطولة الوطنية داخل مركب محمد السادس لكرة القدم قصد استفادة جميع لاعبي القسمين الأول و الثاني من الفحوصات الطبية الشاملة بشكل دقيق.

و استفاد حوالي ألف لاعب محترف من الفحوصات الطبية الروتينية التي دأبت الأندية على إجرائها لجميع لاعبيها قبل بداية كل موسم رياضي، بمعدل 32 لاعب لكل نادي.

و أشرف على هاته العملية المهمة طاقم طبي متخصص متكون من أطر مغربية مائة بالمئة، حيث وقفوا على الملفات الطبية لجميع اللاعبين من خلال فحوصات دقيقة و شاملة.

و تكفلت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم بنفقات كل الفحوصات، و هو ما استحسنته الأندية التي كانت تؤدي مبالغ مالية تفوق الخمسين مليون سنتيم لكل ناد على هاته الفحوصات قبل بداية كل موسم.

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