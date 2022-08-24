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زخات رعدية وتساقط برد ورياح قوية اليوم الأربعاء بهذه المناطق

2022-08-24 / 12:13
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هبة بريس

أفادت المديرية العامة للأرصاد الجوية، بأن زخات رعدية محليا قوية (20 – 30 ملم) وهبات رياح (60 – 70 كلم في الساعة) مرتقبة اليوم الأربعاء بعدد من مناطق المملكة.

وأوضحت المديرية، في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي، أنه من المرتقب تسجيل زخات رعدية محليا قوية اليوم الأربعاء ابتداء من الساعة الثانية بعد الزوال إلى حدود العاشرة ليلا بكل من إفران وصفرو وبولمان وتازة وكرسيف وتاوريرت وجرادة وبني ملال وأزيلال وخنيفرة والحوز.

وأضافت أن هذه الزخات الرعدية ستكون مصحوبة محليا بتساقط البرد وهبات رياح (من 60 إلى 70 كلم في الساعة).

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تعليق واحد

  1. ما أحوجنا لهذه الزخات لتخفف من لهيب الحرارة المرتفعة التي سيطرت على الأجواء طيلة فصل الصيف .

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