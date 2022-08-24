مع اقتراب انقضاء الصيف.. شبح الدخول المدرسي ينغص عطلة أولياء الأمور

2022-08-24 / 13:04
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هبة بريس – الدار البيضاء 

بدأ موعد الدخول المدرسي للموسم الجديد يقترب شيئا فشيئا، و هو الأمر الذي بات يثير مخاوف الآباء و أولياء أمور التلاميذ خاصة في ظل المصاريف الكبيرة التي تنتظرهم.

و يتوقع أن يشهد الدخول المدرسي هذا العام بعض الارتفاع في أسعار التمدرس بالنسبة لعدد من مؤسسات التعليم الخصوصي التي تتجه لرفع رسوم الدراسة و التسجيل و التأمين و الخدمات التي تقدمها.

كما باتت الأخبار الرائجة بخصوص رفع أصحاب المكتبات و المطابع لسعر بيع الكتب و المقررات و الأدوات المدرسية تؤثر على نفسية أولياء أمور التلاميذ في ظل أزمة الغلاء التي تشهدها المملكة.

و يتزامن الدخول المدرسي هذا العام مع عدد من الأحداث المسترسلة التي انطلقت بعيد الأضحى و تلاها فصل الصيف و ما تطلبانه من مصاريف أثقلت كاهل الأسر المغربية، في انتظار انطلاق الدراسة و المصاريف الكثيرة التي يتوجب على الآباء و الأمهات و أولياء الأمور تأديتها.

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