صورة تعبيرية

الرصاص يلعلع بالقنيطرة لتوقيف شخص هدد مواطنين بسكينين وكلب

2022-08-24 / 11:19
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هبة بريس

اضطر عناصر الشرطة بولاية أمن القنيطرة لاستعمال أسلحتهم الوظيفية بشكل تحذيري، صباح اليوم الأربعاء 24 غشت الجاري، وذلك في تدخل أمني لحماية أمن المواطنين وضمان سلامة ممتلكاتهم بسبب الخطر الصادر عن شخص كان في حالة سكر متقدمة وعرّض سلامة عناصر الشرطة لتهديد جدي وخطير باستعمال السلاح الأبيض.

وكانت قاعة المواصلات بولاية أمن القنيطرة قد تلقت إشعارا حول قيام المشتبه فيه، وهو من ذوي السوابق القضائية، بتهديد سلامة المواطنين باستعمال سكينين وكلب من فصيلة شرسة بحي الأمل بالمدينة، مما استدعى تدخل أقرب دورية للشرطة من أجل توقيفه، غير أنه واجه عناصرها بمقاومة عنيفة، وهو ما اضطر عناصر الأمن الوطني لاستعمال أسلحتهم الوظيفية بشكل تحذيري، تسبب في إصابة قاصر بشكل عرضي بجروح نتيجة ارتداد شظايا الخرطوشة.

وقد تم نقل الطفل القاصر المصاب إلى المستشفى المحلي لتلقي العلاجات اللازمة، بينما أسفرت الأبحاث والتدخلات المنجزة عن تحييد الخطر الناتج عن المشتبه فيه وتوقيفه بعد مرور وقت وجيز من ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

وقد تم إخضاع المشتبه فيه للبحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية، وكذا تحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعني بالأمر.

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