أشبال الأطلس يتأهبون لمواجهة العراق في البطولة العربية بالأراضي الجزائرية

2022-08-24 / 11:10
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هبة بريس ـ الدار البيضاء 

خاض المنتخب الوطني لأقل من 17 سنة أمس الثلاثاء 23 غشت 2022 آخر حصة تدريبية قبل المباراة التي ستجمعه نهار هذا اليوم الأربعاء بالمنتخب العراقي.

وتدخل المباراة لحساب اليوم الأول عن المجموعة الثالثة من منافسات كأس العرب التي تستضيفها الجزائر.

و ركز سعيد شيبا مدرب المنتخب الوطني لأقل من17 سنة خلال الحصة التدريبية لنهار اليوم والتي أقيمت بملعب بوعقل بمدينة وهران على وضع آخر اللمسات على المجموعة قبل لقاء اليوم.

جدير بالذكر أن مباراة المنتخب الوطني لأقل من 17 سنة ونظيره العراقي ستنطلق على الساعة الخامسة بعد الزوال.

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