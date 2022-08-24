حادث مفجع في مصر.. شاحنة تدهس 15 سيارة
وقع حادث مروري مروع منتصف ليلة الثلاثاء الأربعاء، على الطريق الدائري، حيث دهست سيارة نقل ثقيل 15 سيارة أعلى الطريق باتجاه ميدان الرماية القادم من طريق الواحات في القاهرة.
وأسفر الحادث عن وفاة وإصابة 10 أشخاص تم نقلهم لأقرب مستشفى، وتحرر محضر بالواقعة، وتم ضبط سائق الشاحنة المتسبب في الحادث.
وتعود تفاصيل الواقعة عندما تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بلاغا من الخدمات الأمنية أعلى الطريق بوقوع حادث تصادم أثناء توقف الطريق، وفور تلقي البلاغ دفعت الإدارة العامة للمرور بأوناش لرفع آثار الحادث وتسيير حركة المرور منعا للتكدسات، كما حضرت سيارات الإسعاف لنقل المصابين وجثامين الضحايا إلى مستشفى الهرم، فيما تعطلت حركة المرور لنحو 45 دقيقة.
وألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة القبض على سائق الشاحنة المتسبب في الحادث، حيث تقرر إخضاعه لتحليل تعاطي المخدرات.
10 تعليقات
لآ حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إن لله وإن إليه راجعون رحمهم الله المصابين بهذا الحدث المحزن والمؤلم ونتمنى الشفاء العاجل للمصابين بهذه الحادثة الأليمة..
عدم الوعي وشرب الخمر هما المسببان في هذه الحادثة الأليمة ..
لقد سبب الوفاة لهؤلاء الأشخاص الذين لاذنب لهم بسبب طيشه وتعاطي المخدرات والمشروبات الكحولية والحبوب الهولسة حسبي الله ونعم الوكيل فيه.
يجب على السلطات الأمنية مع تنسيق السلطات القضائية ان تجري البحث الدقيق لملامسة هذه الحادثة الأليمة والمحزنة التي ذهب ضحيتها العشرات من الجرحى والموتى وذالك بالقبض عليه فوراً وتسليمه إلى العدالة لمحاكمته باقصى عوقبة ممكنة..
لآ حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حوادث السير في العالم تخلف سنويا نسبة كبيرة من القتلى والجرحى لهذا يجب الحد من انتشار حرب الطرق والمسؤولية ترجع للجميع بدون استثناء..
حوادث السير تكلف خسائر فادحة مادية وبشرية ؛ والمسبب الرئيسي هو التهور وتناول حبوب الهولسة وشرب الخمر والسرعة المفرطة القاتلة التي تؤدي إلى الموت ولاحولة ولاقوة الا بالله العلي العظيم.
يجب على السلطات الأمنية المصرية أن تقوم بالاجراءات اللازمة مع البحث الدقيق لملامسة هذه الحادثة الأليمة والمحزنة التي تسببت في الوفاة وايصابات الجرحى باصابات بالغة الخطورة وأن يؤدي الثمن مما تسبب به حسبنا الله ونعم الوكيل..
يجب محاكمته وتقديمه إلى العدالة لمحاكمته باقصى عوقبة ممكنة بالسجن المؤبد مع الأعمال الشاقة بدون رحمة ولا شفقة حتى يكون عبرة لغيره لمن سولت له نفسه بفعل هذه الحادثة الأليمة والمحزنة وحسبنا آلله ونعم الوكيل.
لمكافحة هذه اللافة المتسببة في القتلى والجرحى يجب أن تمنع تناول المخذرات والحبوب الهولسة وشرب الخمر أثناء السياقة وأن يطبق عليه القانون حتى يكون عبرة لغيره…
من قتل نفسا بغير حق كأنما قتلها جميعا .وهذا السائق يجب ان يحكم عليه بالاعدام بدون رحمة ولا شفقة..