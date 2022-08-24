حادث مفجع في مصر.. شاحنة تدهس 15 سيارة

2022-08-24 / 10:19
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هبة بريس - وكالات

وقع حادث مروري مروع منتصف ليلة الثلاثاء الأربعاء، على الطريق الدائري، حيث دهست سيارة نقل ثقيل 15 سيارة أعلى الطريق باتجاه ميدان الرماية القادم من طريق الواحات في القاهرة.

وأسفر الحادث عن وفاة وإصابة 10 أشخاص تم نقلهم لأقرب مستشفى، وتحرر محضر بالواقعة، وتم ضبط سائق الشاحنة المتسبب في الحادث.

وتعود تفاصيل الواقعة عندما تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بلاغا من الخدمات الأمنية أعلى الطريق بوقوع حادث تصادم أثناء توقف الطريق، وفور تلقي البلاغ دفعت الإدارة العامة للمرور بأوناش لرفع آثار الحادث وتسيير حركة المرور منعا للتكدسات، كما حضرت سيارات الإسعاف لنقل المصابين وجثامين الضحايا إلى مستشفى الهرم، فيما تعطلت حركة المرور لنحو 45 دقيقة.

وألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة القبض على سائق الشاحنة المتسبب في الحادث، حيث تقرر إخضاعه لتحليل تعاطي المخدرات.

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