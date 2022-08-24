دونيتسك تعلن النظر في طلبات النقض بحكم الإعدام على ابراهيم سعدون

هبة بريس - وكالات

أعلن وزير العدل في جمهورية دونيتسك الشعبية، يوري سيروفاتكو، أن إجراءات النقض ضد حكم الإعدام بحق ثلاثة أجانب في جمهورية دونيتسك الشعبية قيد النظر حاليا.

وقال سيروفاتكو إن “المحامين عن الأجانب الثلاثة قدموا طعونا بالحكم، وما زالت الطلبات قيد النظر”.

وكان حكم بالإعدام قد صدر ضد ثلاثة أجانب، تم أسرهم في ماريوبول (الدونباس)، هم المواطنان البريطانيان، شون بينر، وأيدن آسلين، وكذلك المواطن المغربي، إبراهيم سعدون.

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