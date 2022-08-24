لحظة اعتقال شباب من داخل مقهى

تبادلوا الضرب والجرح وتسببوا لأحدهم بعاهة مستديمة.. توقيف 5 أشخاص بالبيضاء

2022-08-24 / 10:06
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هبة بريس

تمكنت عناصر الشرطة القضائية بمنطقة أمن عين السبع الحي المحمدي بمدينة الدار البيضاء، من توقيف خمسة أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 18 و35 سنة، وذلك للاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بالضرب والجرح البليغين باستعمال السلاح الأبيض الناتج عنهما عاهة مستديمة.

وكان المشتبه فيهم قد دخلوا في شجار نتيجة خلافات سابقة بينهم، تطور إلى تبادل للضرب والجرح بالسلاح الأبيض، مما تسبب في إصابتهم بجروح متفاوتة الخطورة، فضلا عن إصابة واحد منهم بجروح بليغة نجم عنها عاهة مستديمة، وهو ما استدعى تدخل دوريات الشرطة التي باشرت إجراءات الضبط والتوقيف وتأمين نقل الشخص المصاب للمستشفى.

وقد أسفر هذا التدخل الأمني الفوري عن توقيف خمسة مشتبه فيهم وحجز السلاح الأبيض المستخدم في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية، رغم المقاومة العنيفة الذي أبداها أربعة من بين المشتبه فيهم الذين عمدوا لرشق عناصر الشرطة بالحجارة والماء الحارق من فوق أحد المنازل السكنية.

وقد تم إخضاع المشتبه فيهم الخمسة الموقوفين لتدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا تحديد الخلفيات الحقيقية وراء ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

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