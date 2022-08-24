التعليم الأولي: تكوين 8000 مربي على الصعيد الوطني

2022-08-24 / 10:00
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هبة بريس

يهدف البرنامج الجديد المتعلق بالتكوين الأساسي للمربين تكوين 8000 مربي، 98 بالمائة منهم نساء، وذلك استعدادا للدخول المدرسي 2022/2023.

ويستهدف هذا التكوين ، الذي يمتد على مدى 11 أسبوعا إلى غاية منتصف شتنبر ، 5000 مربي تم تعيينهم مؤخرا و3000 يشتغلون في المؤسسات التعليمية.

وحسب المؤسسة المغربية للنهوض بالتعليم الأولي ، فإن 52 بالمائة من مربي المستقبل حاصلون على شهادة البكالوريا + سنتين، فيما نال 48 بالمائة منهم شهادة البكالوريا.

وقال المسؤول الإقليمي للمؤسسة المغربية للنهوض بالتعليم الأولي، خليل جدي، في تصريح للقناة الإخبارية ( M24 ) التابعة لوكالة المغرب العربي للأنباء، إنه تمت تعبئة ما مجموعه 400 مكون ، وهم مربون يتوفرون على أكثر من 5 سنوات من الخبرة في مرحلة التعليم الأولي.

وأضاف أن المنهجية التي طورها المكونون تقوم على مبدأ « تكوين – عمل » الذي يعتمد على الواقع الملموس لمهنة المربي.

ويولي التكوين المقدم ، بالشراكة مع جمعية « أطفال » والمعهد الفرنسي، الأولوية لتعزيز قدرات المكونين والرقي بأدائهم ، مع التركيز بشكل خاص على التربية الدامجة .

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