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طقس الأربعاء.. أجواء حارة بمعظم مناطق المملكة

2022-08-24 / 09:15
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هبة بريس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة ليوم الأربعاء، أن تتميز الحالة الجوية بانخفاض ملموس في درجات الحرارة فوق معظم جهات المملكة، بينما سيبقى الطقس حارا نسبيا بالجنوب- الشرقي وبشرق الأقاليم الجنوبية.

كما ستتشكل كتل ضبابية مصحوبة بأمطار جد خفيفة ومحلية بالقرب من السواحل، مع نزول قطرات مطرية أخرى أو زخات رعدية فوق جبال الأطلس والمناطق الشرقية المجاورة له، وكذلك بشرق البلاد.

وستهب الرياح قوية نوعا ما على السواحل الوسطى وبالأقاليم الجنوبية، مع تناثر الغبار محليا.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 14 و19 درجة بالأطلس، وما بين 24 و29 درجة بالسهول المتواجدة غرب الأطلس وبداخل منطقة سوس، وما بين 26 و32 درجة بالجنوب-الشرقي للبلاد وبشرق الأقاليم الجنوبية، وستكون ما بين 19 و24 درجة عموما فيما تبقى من أرجاء المملكة.

وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية والبوغاز، وقليل الهيجان إلى هائج ما بين طنجة والدار البيضاء، وهائجا إلى قوي الهيجان بالجنوب.

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