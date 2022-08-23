جمال بن الصديق

بلجيكا ..اعتقال 4 هولنديين بحوزتهم متفجرات قرب مطعم جمال بن الصديق

2022-08-23 / 23:10
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هبة بريس - متابعة

ألقت الشرطة البلجيكية القبض على 4 هولنديين كانت بحوزتهم متفجرات وأسلحة نارية فى منطقة بوخرهتتس بمدينة انتويرب بالقرب من المطعم العائلي لملاكم الكيك بوكسينغ جمال بن صديق في حدود الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء.

وكانت السيارة متوقفة قرب مطعم عائلة الملاكم المغربي المنحدر من الحسيمة، جمال بنصديق، والذي فاز، مساء السبت الماضي على خصمه الروماني بنيامين أديغبويي في سهرة “غلوري 81”.

وكان مطعم عائلة بنصديق قد تعرض في وقت سابق لهجمات مسلحة من قبل عناصر من عصابات الاتجار في المخدرات.

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