محكمة الرباط تحكم بإنعدام المسؤولية الجنائية على قاتل السائحة الفرنسية وايداعه مستشفى الامراض العقلية

2022-08-23 / 22:26
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ع اللطيف بركة : هبة بريس

أصدرت محكمة الاستئناف بالرباط حكمها في حق قاتل السائحة الفرنسية بتزنيت، و حكمت بانعدام مسؤوليته الجنائية، والحكم باعفائه من العقاب، وايداعه مستشفى الرازي للامراض العقلية بسلا ، بعد أن تبثت لديه حالة من الخلل العقلي وقت ارتكاب الجريمة .

وتعود فصول هذه القضية ليوم 15 يناير 2022 ، حيث اهتزت مدينة تيزنيت على وقع جريمة بشعة راحت ضحيتها سائحة فرنسية، بعد أن قام مختل عقلي بضرب سيدة أجنبية على مستوى العنق بواسطة “شقور” داخل السوق البلدي 20 غشت مما ادى إلى وفاة الضحية على الفور .

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