مخزون القمح بالمغرب يكفي لتغطية ستة أشهر من الاستهلاك الوطني

هبة بريس - الرباط

يتيح مخزون القمح اللين الذي يتوفر عليه المغرب تغطية ستة أشهر من الاستهلاك الوطني، حيث يتأتى ذلك عبر الاستيراد في ظل تراجع حاد في الإنتاج المحلي.

وصرح عبد القادر العلوي، رئيس الفيدرالية الوطنية للمطاحن لموقع “الاذاعة والتلفزة المغربية ” حيث يشير إلى أن المخزون من القمح اللين يصل إلى 21 مليون قنطار إلى حدود اليوم ، موضحا أن سعر القمح في السوق الدولية تراجع في الفترة الأخيرة، حيث انتقل سعر القمح اللين من 480 درهما للقنطار الواحد إلى 380 درهم للقنطار، وانخفض سعر القمح الصلب من حوالي 700 درهم إلى 600 درهم.

جدير بالذكر ان منظمة الزراعة والأغذية كشفت في تقريرها الأخير إلى أن أسعار القمح العالمية انخفضت بنسبة تصل إلى 14.5 بالمائة في يوليوز، عازية ذلك جزئيا إلى الاتفاق الذي تم التوصل إليه بين أوكرانيا وروسيا، برعاية الأمم المتحدة وتركيا، لاستئناف صادرات الحبوب من أوكرانيا.

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