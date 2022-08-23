سلا.. تشكيل المكتب المديري للعصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية

2022-08-23 / 21:55
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هبة بريس - و م ع

تم اليوم الثلاثاء في سلا تشكيل المكتب المديري للعصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية وذلك خلال الجمع العام الإنتخابي لهذه الهيئة الرياضية ،الذي عقد بمركب محمد السادس لكرة القدم بالمعمورة ( ضواحي سلا).

وكان عبد السلام بلقشور قد انتخب في يونيو الماضي رئيسا جديدا للعصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية بالإجماع، خلفا لسعيد الناصيري ،وذلك خلال الجمع العام العادي للعصبة برسم موسم 2020-2021، المنعقد بمركب محمد السادس لكرة القدم بالمعمورة في سلا، والذي عرف حضور 43 ممثلا للأندية (من أصل 53).

وضم المكتب المديري في عضويته حكيم بنعبد الله، إسماعيل الزيتوني ،عادل التويجر، و عبد الحق رزق الله ، رضوان الغازي، محمد أمين بنهاشم ممثل المدربين المغاربة ومراد حديود ممثل اللاعبين الدوليين والدكتور عبد الرزاق هيفتي ممثل الأطباء المغاربة وأحمد القنديشي ممثل الحكام المغاربة. وقال السيد بلقشور في كلمة عقب تشكيل المكتب المديري، إن المرحلة القادمة ستعرف تطورات مهمة في مايخص تجويد منظومة كرة القدم من الناحية الادارية والقانونية والتقنية.

وأضاف أن رهانات المرحلة القادمة ترتكز على الحكامة في التدبير والتسيير ، مشددا على انه “سيتم العمل بالشركات الرياضية التي تم احداثها ، وهو قرار لارجعة وستسهر العصبة على تنفيده وتنزيله بشكل سليم”على حد قوله. وأشار إلى أن أغلب الأندية “انتقلت من اطار الجمعيات الرياضية إلى الشركات الرياضية وستشتغل بها في منافسات البطولة، مماسيضفي الشفافية والجدية في العمل داخل منظومة كرة القدم ،وذلك بفضل مسيرين من جيل ثان”.

وتابع بلقشور أن العصبة الوطنية ستواصل الاشتغال على أوراش أخرى من خلال البحث عن المزيد من الموارد المالية لضمان الاستمرارية والاستقلالية.

يذكر أنه تم تحديد الثاني من شهر شتنبر المقبل كموعد لانطلاق منافسات البطولة الوطنية الاحترافية ” إنوي” بقسميها الاول و الثاني برسم الموسم الرياضي 2022-2023.

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