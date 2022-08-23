شاب دخل معهما في حالة سباق…تطورات مصرع مهندستين معماريتين ضواحي الرشيدية

هبة بريس – الرشيدية

في آخر تطورات حادث مصرع مهندستين معماريتين بضواحي الرشيدية، تم امس الاثنين 22 غشت الجاري اعتقال شاب، وذلك بعد تفحص كاميرات محطة الوقود و”ينكسو ” التي وقعت بجانبها الحادثة .

وأفاد مصدر مطلع ل”هبة بريس” أن كاميرات المحطة أظهرت أن ” الشاب كان في حالة سباق غير مبرر مع الضحيتين بسبب تهور الجانبين”.

وأضاف ذات المصدر بأنه تم اليوم الثلاثاء، إطلاق سراح الشاب المعتقل من طرف قاضي التحقيق مقابل كفالة 10 ألف درهم وسحب جواز سفره ومنعه من مغادرة التراب الوطني في إطار التحقيق.

يشار أن مهندستين معماريتين لقيتا مصرعهما، فجر الاحد 21 غشت الجاري، بطريق سد الحسن الداخل “الباراج” بضواخي مدينة الرشيدية, على إثر حادثة سير نجمت عن اصطدام سيارة خفيفة من نوع ” مرسيديس 220″ بشجرة ثم عمود كهربائي.

وأسفرت الحادثة، عن وفاة المهندسة المعمارية ” ال.ب”، 27 سنة، والتي كانت تعمل قيد حياتها بولاية جهة درعة تافيلالت ، والمهندسة المعمارية “ه.با”، 27 سنة، تعمل لحسابها الخاص، بعدما عملت في وقت سابق كمهندسة بالوكالة الحضرية للرشيدية – ميدلت.

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