خالد ايت الطالب ونظيرته الاسبانية في اجتماع بمدريد

تعزيز التعاون في مجال التغطية الصحية وتدبير الكوارث..مباحثات نجمع ايت الطالب ونظيرته الاسبانية بمدريد

2022-08-23 / 21:11
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هبة بريس - الرباط

عقد وزير الصحة والحماية الاجتماعية خالد ايت الطالب ونظيرته الإسبانية كارولينا دارياس، بالعاصمة مدريد اليوم الثلاثاء ،اجتماعا تمحور حول عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

ونوه الوزيران، خلال هذا اللقاء، بالعلاقات الاستراتيجية القائمة بين البلدين، كما عير الوزيران عن استعدادهما لتعزيز التعاون بين مصالح وزارتي الصحة بالبلدين، تكريسا للدينامة الجديدة وغير المسبوقة للعلاقات بين المغرب وإسبانيا، من خلال عقد شراكات واتفاقيات تعاون تخص السياسة الدوائية التي أصبحت ذات بعد مرتبط بالسيادة الصحية والسيادة في تملك اللقاحات، وفي مجالات التغطية الصحية وتدبير الكوارث، بالاضافة الى تجويد عرض الخدمات الطبية عبر التكوين الأساسي والتكوين المستمر وتبادل الخبرات، والبحث الطبي واستعمال التكنولوجيات الحديثة في المجال الصحي.

واكد ايت الطالب لنظيرته الاسبانية عن حرص المملكة على تعزيز علاقاتها مع إسبانيا تبعا للتوجيهات الملكية السامية في مختلف المجالات التي تهم القطاع الصحي، كما عبرت وزيرة الصحة الإسبانية عن مشاعر الأخوة التي تجمع بلدها بالمغرب منذ زمن طويل.

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