العروي ..استنفار أمني بعد العثور على جثتين في ظروف غامضة

هبة بريس - العروي

عثر صباح اليوم الثلاثاء ، 23 غشت ، على جثتين مجهولتي الهوية بمدينة العروي ، وهي الواقعة التي استنفرت المصالح الامنية بالمدينة .

وبحسب مصادر محلية ، فقد عثر على الجثة الاولى على مستوى زنقة ميسور بحي السكة قرب مسجد الهدى ، وهي لمواطن “متشرد” ، فيما جرى العثور على الجثة الثانية بحي المطار .

واستنفر الواقعة ، رئيس مفوضية الامن بالعروي، وسلطات مدينة العروي، حيث تم معاينة الجثتين قصد تحديد هويتهما قبل ان يتم نقلهما الى مستودع الاموات .

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