العروي ..استنفار أمني بعد العثور على جثتين في ظروف غامضة
هبة بريس - العروي
عثر صباح اليوم الثلاثاء ، 23 غشت ، على جثتين مجهولتي الهوية بمدينة العروي ، وهي الواقعة التي استنفرت المصالح الامنية بالمدينة .
وبحسب مصادر محلية ، فقد عثر على الجثة الاولى على مستوى زنقة ميسور بحي السكة قرب مسجد الهدى ، وهي لمواطن “متشرد” ، فيما جرى العثور على الجثة الثانية بحي المطار .
واستنفر الواقعة ، رئيس مفوضية الامن بالعروي، وسلطات مدينة العروي، حيث تم معاينة الجثتين قصد تحديد هويتهما قبل ان يتم نقلهما الى مستودع الاموات .
ما رأيك؟
المجموع 8 آراء
8
0
5 تعليقات
لاحولة ولا فوة الا بالله
الجرائم غادية وكتكبر الله يحفظ او صافي
الله حفظنا بحفظك وحسن خاتمتنا
انا لله وانا البه راجعون
الله يرحمهم ويغفر لهم