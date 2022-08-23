رياض مزور

فريق “الكتاب” يسائل الحكومة حول معايير توزيع توطين المشاريع الصناعية بالمنطقة الشرقية

2022-08-23 / 20:18
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هبة بريس - الرباط

وجهت النائبة البرلمانية فريدة خنيتي، عضوة فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالا كتابيا، إلى وزير الصناعة والتجارة، بخصوص المعايير والشروط التي تم اعتمادها لانجاز مشاريع صناعية بالجهة الشرقية.

وقالت النائبة البرلمانية في سؤالها الكتابي ان وزارة الصناعة والتجارة، قامت بمجهودات كبيرة ومعتبرة، فيما يخص تجهيز العديد من المناطق الصناعية وتوفير جميع الإمكانيات اللوجستيكية والمادية والتقنية اللازمة، لا سيما إحداث منطقة صناعية بزايو-أولاد ستوت.

وأضافت النائبة خنيتي في سؤالها قائلة :”كما في علمكم وبإشراف من قطاعكم، تم التوقيع خلال شهر يوليوز ، على 7 اتفاقيات استثمارية تتعلق بإنجاز مشاريع صناعية بالجهة الشرقية، وهي الاتفاقيات التي تندرج في إطار إرساء سياسة وسيادة صناعية وطنية، تفعيلا للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، ونسجل بإيجاب كذلك، توجهكم نحو إحداث قطب صناعي بالجهة الشرقية، وهو ما يمكن من إبراز المؤهلات والإمكانيات والطاقات التي تتوفر عليها الجهة، والتي ستجعلها إحدى الجهات الرائدة للتنمية الاقتصادية ببلادنا”.

واشارت النائبة البرلمانية في سؤالها الى ان المساحة المخصصة لزايو -أولاد ستوت لتوطين المشاريع الاستثمارية على مستوى الجهة الشرقية، صغيرة ، والتي كانت موضوع الاتفاقيات المشار إليها، بحيث تم تخصيص 10 هكتارات فقط، علما أن هناك ما يزيد عن 500 هكتار متوفرة، لم يتم استغلالها والاستثمار فيها، فضلا على أن زايو-أولاد ستوت، تتوفر على جميع الإمكانيات والمؤهلات والقدرات، خاصة قربها من ميناء الناظور.

وساءلت البرلمانية الوزير:” عن المعايير والشروط التي تم على أساسها توزيع توطين المشاريع الصناعية بالمنطقة الشرقية والتي كانت موضوع اتفاقيات بين الوزارة وشركاء آخرين؟ وعن الإجراءات والتدابير التي يمكنكم اتخاذها، لاستدراك توسيع مجال توطين هذه المشاريع على مستوى زايو-أولاد ستوت الذي نال أضعف حصة على مستوى الجهة الشرقية؟”.

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