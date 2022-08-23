17 قتيلا و2277 جريحا حصيلة حوادث السير بالمناطق الحضرية ‏خلال الأسبوع الماضي

هبة بريس - و م ع

لقي 17 شخصا مصرعهم، وأصيب 2277 آخرون بجروح، إصابة 99 منهم بليغة، وذلك في 1594 حادثة سير داخل المناطق ‏الحضرية، خلال الأسبوع الممتد من 15 إلى 21 غشت 2022.

وعزا بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني الأسباب الرئيسية المؤدية إلى وقوع ‏هذه الحوادث، حسب ترتيبها، إلى عدم انتباه السائقين، وعدم احترام حق الأسبقية، وعدم انتباه الراجلين، والسرعة المفرطة، وعدم ترك مسافة الأمان، وتغيير الاتجاه بدون إشارة، وعدم التحكم، وعدم احترام الوقوف المفروض بعلامة قف، وتغيير الاتجاه غير المسموح به، والسياقة في حالة سكر، وعدم احترام الوقوف المفروض بضوء التشوير الأحمر، والسير في يسار الطريق، والتجاوز المعيب، والسير في الاتجاه الممنوع.

وبخصوص عمليات المراقبة والزجر في ميدان السير والجولان، أفاد البلاغ بأن ‏مصالح الأمن تمكنت من تسجيل 47 ألف و913 مخالفة، وإنجاز 6566 محضرا أحيلت ‏على النيابة العامة، واستخلاص 41 ألف و347 غرامة صلحية. ‏

وأشار المصدر ذاته إلى أن المبلغ المتحصل عليه من هذه المخالفات بلغ 8 ملايين ‏و880 ألف و375 درهم، فيما بلغ عدد العربات الموضوعة بالمحجز البلدي 5291 عربة، وعدد الوثائق المسحوبة 6566 وثيقة، وعدد المركبات التي خضعت للتوقيف 340 مركبة.‏

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