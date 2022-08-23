بعد تجاوز “سوء الفهم”..وزيرة الخارجية الالمانية تصل المغرب غدا الاربعاء

اسماعيل بويعقوبي - هبة بريس

تقود وزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بيربوك، وفدا رسميا في زيارة لها هي الاولى الى المغرب ، بعد أشهر قليلة من إعلان البلدين طي صفحة “سوء الفهم الطارئ “.

وقالت صحيفة “فورسبونغ” الالمانية ، أن الوزيرة الألمانية، تستعد لزيارة الرباط ليومين، ابتداء من غد الأربعاء، بهدف تعزيز العلاقات المغربية الألمانية، والتعاون في عدد من المجالات على رأسها الطاقة والاقتصاد حيث تقود وفدا مكونا من اعضاء في البرلمان وصحفيون ودبلوماسيون من وزارة الخارجية.

وكان المغرب وألمانيا، قد أعلنا رسميا طي صفحة الخلاف بين البلدين، واستئناف العلاقات الدبلوماسية وعودة التعاون، بعد ما يقرب السنة من الأزمة حيث اتفق البلدان على إطلاق حوار جديد، يهدف إلى “تجاوز سوء الفهم الطارئ” وكذا تعميق العلاقات الثنائية متعددة الأوجه، والتعاون للمواجهة المُستقبلية للتحديات الإقليمية .

وتسير العلاقات المغربية الألمانية نحو مزيد من التعاون على عدة مستويات خصوصا منها الاقتصادية والسياسية، بعد عودة العلاقات بينهما.

ما رأيك؟ المجموع 10 آراء 0 10