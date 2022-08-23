السفير الروسي يقدم اوراق اعتماده لناصر بوريطة

السفير الروسي الجديد يقدم أوراق اعتماده لبوريطة

2022-08-23 / 18:57
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هبة بريس - الرباط

قدم فلاديمير بايباكوف، أمس الاثنين، أوراق اعتماده بصفته سفيرا مفوضا فوق العادة لفيدرالية روسيا إلى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة.

وكان الرئيس الروسي ، فلاديمير بوتين قد عين بايباكوف، شهر ماي الماضي سفيرا في المغرب، في مرسوم نشر على الموقع الرسمي للمعلومات القانونية الروسية، خلفا لفاليريان شوفايف، والذي نقله بوتين ليكون سفيرا لبلاده في الجزائر.

واتسم الموقف المغربي بالحياد بعد نشوب الحرب الروسية الاوكرانية وعدم الانحياز إلى طرف على حساب آخر، حيث لم يشارك المغرب في التصويت بالجمعية العامة للأمم المتحدة، خلال جلسة 2 مارس، على قرار يطالب روسيا “بالانسحاب الفوري” من أوكرانيا.

وعرفت السّياسة الخارجية المغربية في السنوات الأخيرة تحولاً جذرياً من خلال استراتيجيةٍ جديدةٍ، تمثلت بتنويع شركاء المغرب الاقتصاديين، من بينهم روسيا والصين.

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تعليق واحد

  1. مرحبا بالسفير الروسي الجديد ببلادنا ونتمنى ان تزداد العلاقات تطورا مع روسيا هذا البلد الصديق للمملكة

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