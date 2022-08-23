تسجيل حالة مؤكدة للإيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية

2022-08-23 / 18:48
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هبة بريس - وكالات

أكدت حكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية تسجيل حالة جديدة من مرض فيروس الإيبولا في شرق البلاد ، حيث تقوم السلطات الصحية باجراء التحقيق فيها منذ الأسبوع الماضي

وأوضحت وزارة الصحة، في بيان نشر في وقت متأخر من مساء أمس الاثنين، أن العينة المأخوذة من شخص مريض ، تعود لسيدة تبلغ من العمر 46 عاما توفيت في 15 غشت في منطقة بني الصحية (شمال كيفو) ، “تم اختبارها إيجابيا لمرض فيروس الإيبولا (…) في بيني ثم تم تأكيد إصابتها في مختبر المعهد الوطني للبحوث الطبية الحيوية في غوما ، عاصمة المقاطعة”.

وأضافت الوزارة أنه تم تحديد حوالي 160 حالة من المخالطين حتى الآن.

وكان المكتب الإقليمي لأفريقيا لمنظمة الصحة العالمية أعلن يوم السبت الماضي أن التحقيق جار في هذه الحالة المشتبه بها ، التي تم تسجيلها بعد أقل من شهرين من النهاية الرسمية لوباء الإيبولا الرابع عشر الذي حدث في جمهورية الكونغو الديمقراطية منذ عام 1976 ، والذي خلف وفاة خمسة اشخاص في غرب البلاد في ظرف ثلاثة اشهر.

وغالبا ما تؤدي الاصابة بفيروس الإيبولا الى الوفاة ، ولكن توجد حاليا لقاحات وعلاجات ضد هذه الحمى النزفية ، التي تنتقل إلى الإنسان عبر الحيوانات المصابة.

وينتقل الفيروس الى الإنسان عن طريق سوائل الجسم وتصاحبه أعراض رئيسية تتمثل في الحمى والقيء والنزيف والإسهال.

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