عرضا رجل أمن لإعتداء خطير..الرصاص يلعلع لتوقيف عصابة بطانطان

هبة بريس-اشعبان لحبيب

إضطر رجل أمن برتبة مفتش شرطة صباح اليوم الثلاثاء يعمل بالمنطقة الإقليمية للأمن بمدينة طانطان، إلى استعمال سلاحه الوظيفي بشكل تحذيري، خلال تدخل أمني لتوقيف أربعة أشخاص من ذوي السوابق القضائية، كانوا في حالة هستيرية اندفاعية قوية وعرضوا أمن المواطنين وسلامة عناصر الشرطة لتهديد جدي وخطير.

وكشف بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، أن المشتبه فيهم تورطوا في الهجوم على مسكن الغير وتهديد سلامة الأشخاص والممتلكات، مما استدعى تدخل أقرب دورية للشرطة من أجل توقيفهم، غير أنهم واجهوا عناصرها بمقاومة عنيفة عن طريق الرشق بالحجارة، وهو ما تسبب في إصابة موظف للشرطة برضوض وإلحاق خسائر مادية بسيارة شرطة النجدة، الأمر الذي اضطر معه مفتش شرطة لاستعمال سلاحه الوظيفي وإطلاق ثلاثة عيارات تحذيرية في الهواء.

وأضاف البلاغ ذاته أن هذا الاستعمال الاضطراري للسلاح الوظيفي مكن من دفع الخطر الناتج عن المشتبه فيهم وتوقيفهم، حيث تم العثور بحوزتهم على سلاح أبيض وسيارة تحمل لوحات ترقيم مزورة.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهم الأربعة، يورد المصدر ذاته، تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية، وكذا تحديد كافة الأفعال الجرمية المنسوبة للمعنيين بالأمر، فضلا عن توقيف شخص خامس مازال في حالة فرار يشتبه في تورطه في المشاركة في ارتكاب هذه الأفعال المخالفة للقانون

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