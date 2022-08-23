الصورة تعبيرية

عرضا رجل أمن لإعتداء خطير..الرصاص يلعلع لتوقيف عصابة بطانطان

2022-08-23 / 18:34
1

هبة بريس-اشعبان لحبيب

إضطر رجل أمن برتبة مفتش شرطة صباح اليوم الثلاثاء يعمل بالمنطقة الإقليمية للأمن بمدينة طانطان، إلى استعمال سلاحه الوظيفي بشكل تحذيري، خلال تدخل أمني لتوقيف أربعة أشخاص من ذوي السوابق القضائية، كانوا في حالة هستيرية اندفاعية قوية وعرضوا أمن المواطنين وسلامة عناصر الشرطة لتهديد جدي وخطير.

وكشف بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، أن المشتبه فيهم تورطوا في الهجوم على مسكن الغير وتهديد سلامة الأشخاص والممتلكات، مما استدعى تدخل أقرب دورية للشرطة من أجل توقيفهم، غير أنهم واجهوا عناصرها بمقاومة عنيفة عن طريق الرشق بالحجارة، وهو ما تسبب في إصابة موظف للشرطة برضوض وإلحاق خسائر مادية بسيارة شرطة النجدة، الأمر الذي اضطر معه مفتش شرطة لاستعمال سلاحه الوظيفي وإطلاق ثلاثة عيارات تحذيرية في الهواء.

وأضاف البلاغ ذاته أن هذا الاستعمال الاضطراري للسلاح الوظيفي مكن من دفع الخطر الناتج عن المشتبه فيهم وتوقيفهم، حيث تم العثور بحوزتهم على سلاح أبيض وسيارة تحمل لوحات ترقيم مزورة.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهم الأربعة، يورد المصدر ذاته، تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية، وكذا تحديد كافة الأفعال الجرمية المنسوبة للمعنيين بالأمر، فضلا عن توقيف شخص خامس مازال في حالة فرار يشتبه في تورطه في المشاركة في ارتكاب هذه الأفعال المخالفة للقانون

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of جماعة بني يكرين بسطات تحصي موتاها ضحايا انقلاب قارب بوجدور

جماعة بني يكرين بسطات تحصي موتاها ضحايا انقلاب قارب…

2022-08-23 / 19:02
Photo of بحضور مسؤولين أمنيين ..تشييع جنازة عبد الحق الخيام في جو مهيب

بحضور مسؤولين أمنيين ..تشييع جنازة عبد الحق الخيام في…

2022-08-23 / 18:27
Photo of طنجة ..الأمن يوقف 3 أشخاص ظهروا في شريط فيديو يحملون أسلحة بيضاء

طنجة ..الأمن يوقف 3 أشخاص ظهروا في شريط فيديو…

2022-08-23 / 18:17
Photo of انطلاقة قوافل تحسيسية لإنماء الحس المقاولاتي لدى الشباب القروي

انطلاقة قوافل تحسيسية لإنماء الحس المقاولاتي لدى الشباب القروي

2022-08-23 / 17:23
Photo of تزويد مدينتي فاس ومكناس بالماء الشروب انطلاقا من سد إدريس الأول

تزويد مدينتي فاس ومكناس بالماء الشروب انطلاقا من سد…

2022-08-23 / 17:10
Photo of لجلب حظ الزواج.. نساء تفرشن الأرض بلباسهن الداخلي تحت أقدام المارة نواحي أسفي

لجلب حظ الزواج.. نساء تفرشن الأرض بلباسهن الداخلي تحت…

2022-08-23 / 16:41
Photo of مستجدات كورونا في المغرب.. تسجيل 58 حالة جديدة

مستجدات كورونا في المغرب.. تسجيل 58 حالة جديدة

2022-08-23 / 16:24
Photo of استنزاف الثروات المائية في زمن الجفاف.. رجاءا فالوضع لايحتمل

استنزاف الثروات المائية في زمن الجفاف.. رجاءا فالوضع لايحتمل

2022-08-23 / 16:03
Photo of وفد رسمي يستقبل أطفال القدس المشاركين في المخيم الصيفي بالمغرب

وفد رسمي يستقبل أطفال القدس المشاركين في المخيم الصيفي…

2022-08-23 / 13:43
Photo of جمعية حقوقية تطالب جماعة وجدة بإيجاد حل لانتشار الكلاب الضالة

جمعية حقوقية تطالب جماعة وجدة بإيجاد حل لانتشار الكلاب…

2022-08-23 / 11:42

تعليق واحد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق