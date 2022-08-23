بحضور مسؤولين أمنيين ..تشييع جنازة عبد الحق الخيام في جو مهيب

2022-08-23 / 18:27
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هبة بريس - الرباط

ووري جثمان الرئيس السابق للمكتب المركزي للأبحاث القضائية، عبد الحق الخيام، ظهر اليوم الثلاثاء 23 غشت، الثرى بمقبرة الشهداء بمسقط رأسه بالدار البيضاء، في جو مهيب .

وحضر جنازة الراحل مسؤولون أمنيون يتقدمهم المدير المركزي للشرطة القضائية بالمديرية العامة للأمن الوطني محمد الدخيسي ، اضافة الى اقارب ومعارف الفقيد .

وكانت المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، نعت والي الأمن عبد الحق خيام، المدير السابق للمكتب المركزي للأبحاث القضائية، الذي وافته المنية فجر اليوم الثلاثاء بمدينة الدار البيضاء، عن عمر يناهز 64 عاما.

عبد الحق الخيام والي الامن مغربي. شغل ما بين 2015 و2020 منصب مدير المكتب المركزي للأبحاث القضائية التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني في المغرب وقد شغل سابقاً منصب رئيس الفرقة الوطنية للشرطة القضائية.

تدرج عبد الحق الخيام، في سلك الجهاز الأمني بعد تخرجه من المعهد الملكي للشرطة، وعمل بمصالح الشرطة القضائية لعدة مناطق أمنية بالدار البيضاء، إلى أن إستقر به المقام بالفرقة الوطنية للشرطة القضائية حيث قضى فترة مهمة من حياته المهنية، حيث تمت ترقيته إلى مرتبة وإلى أمن في يناير 2015، وقد بقي مديرا للمكتب المركزي للأبحاث القضائية إلى غاية سنة 2020 حيث تم تعويضه بنائبه الحبيب الشرقاوي.

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‫11 تعليقات

  3. إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم ارحمه واغفر له واجعله مع الصديقين والشهداء وأرزق ذويه جميل الصبر والسلوان

  4. الله يرحمه و يرحم جميع المسلمين و يصبر اولاده و عائلتو انا لله و انا اليه راجعون

  11. CC.WE LOST A BIG GREAT MEN WHO MADE US SAFE FOR LONG TIME IN MY BELLOVED COUNTRY KINGDOM OF MOROCCO ALLAH TA3ALA 🙏 YIIRA77MO WI SABBAR 3A2ILTO. INNA LILLAHI WA2INNA ILAYHI RAJI3OUN

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