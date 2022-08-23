اشخاص يحملون اسلحة بيضاء

طنجة ..الأمن يوقف 3 أشخاص ظهروا في شريط فيديو يحملون أسلحة بيضاء

2022-08-23 / 18:17
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هبة بريس - مكتب طنجة

نفاعلت ولاية أمن طنجة، بجدية كبيرة، مع شريط فيديو منشور على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر فيه أشخاص يحوزون سكينا بالشارع العام في ظروف تشكل خطرا على الأشخاص والممتلكات بحي “العوامة” بالمدينة.

وقد أسفرت الأبحاث والتحريات المنجزة على ضوء هذا الشريط عن تحديد هويات المشتبه فيهم وتوقيف ثلاثة من بينهم، وهم قاصران وشخص راشد يبلغ من العمر 19 سنة.

وقد تم إيداع المشتبه فيه الراشد تحت تدبير الحراسة النظرية فيما تم الاحتفاظ بالموقوفين القاصرين تحت تدبير المراقبة، رهن إشارة البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية.

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‫2 تعليقات

  1. مع تكاثر هذه المجموعات المنحرفة التي تعتدي على حقوق المواطنين يجب تعزيز شوارع المغرب بدوريات المراقبة الأمنية المستمرة للحد من هذه الظاهرة التي فقد معها المواطنون احساسهم بالأمن والأمان.

  2. عصابات ومجرمون اتخدوا السلب والنهب وسيلة لكسب المال وهذا على حساب أمن وطمأنينة المواطنين.

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